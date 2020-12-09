Kuruluş Osman 37. bölümde Osman Bey ile Ertuğrul Bey'in buluştuğu sahne izleyenleri büyüledi. Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdikten sonra Kayı bayrağını dalgalandıran Osman Bey babası Ertuğrul Bey'in yanına gitti.
Ertuğrul Bey', oğlunu sevinçle "Neredeydin Osman'ım ne haberler getirdin?" diyerek karşılarken, Osman Bey "Sözümde durdum baba! Kulucahisar yine senindir, senin obanın, senin beyliğinindir" sözleriyle müjdeyi verdi.
Bu habere çok sevinen Ertuğrul Bey'in oğlunu "Seni gördüm oğlum! Seni gördüm! Beyliğimizi gördüm. Ufukları ve öteleri gördüm. Bana ötelerden bahset Osman! Ötelerden bahset" sözleriyle teşvik etmesi üzerine Osman Bey hayallerini "Gaza ataşı yanmış harlanmaktadır.
Bu ataş, Kayıları ezip yok etmek isteyen çember kırılıp parçalanıncaya kadar yanacaktır. Ancak o zaman duracağım baba. Halkıma nefes aldıracağım. Camiler, medreseler, imarethaneler inşa edeceğim ki devlet-i ebed müebbet bu topraklara eyice kök salsın. Gaza ataşı, ilim ataşıyla, iman ataşıyla büyüsün, evlatlarımız bu ataşı bütün cihana yaysın" sözleriyle anlattı.
Ertuğrul Bey bu sözler karşısında hayli duygulanırken, "O vakit, sana hakkım helaldir" diyerek Osman Bey'i bağrına bastı.
Ertuğrul Bey beylik emanetini kime verecek? Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun'un babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi?
Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 37'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.