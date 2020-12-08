Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar şoke etmeye devam ediyor! Müge Anlı canlı yayınında bugün (8 Aralık 2020 Salı) neler yaşanıyor? Tandırda yakılan 6 aylık bebek ve 5 yıldır kayıp 14 çocuk babası! Kerem Durur olayında son durum ne? Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında 12. gün! O gece neler oldu? Kız arkadaşı ve ortağı Müge Anlı canlı yayınında!
Şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp! Aile içinde ağır suçlamalar, kan donduran iddialar! Kerem Durur'un kaybında son durum ne?
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay'ın kaybında 12. gün! Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.
3 çocuk babasına kim ne yaptı? Mustafa Özbay'ın kız arkadaşı ve ortağı Müge Anlı canlı yayınında!
Babalarından kalan 80 dönümlük arsayı kardeşleriyle paylaşamadığı için Müge Anlı'ya çıkan Emine Doğan... Niğde'de son karar ne? Emine Doğan ve kardeşleri 18 parça tarlayı nasıl paylaşacak?