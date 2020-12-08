Isparta'nın Deregümü Köyü'nde yaşamakta olan 57 yaşında ki Mustafa Özbay'ın kaybında 12. gün! Alınan bilgilere göre Deregümü Köyü'nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özbay, geçtiğimiz Cuma Günü akşam saatlerinden itibaren kayıplara karıştı. En son yalnız başına yaşadığı evde olduğu görülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mustafa Özbay her yerde aranıyor. Ailesi, Jandarma ekiplerine haber verirken, Mustafa Özbay'ın bulunması için çalışmanın başlatıldığı öğrenildi.

3 çocuk babasına kim ne yaptı? Mustafa Özbay'ın kız arkadaşı ve ortağı Müge Anlı canlı yayınında!