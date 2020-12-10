Esra Erol Atv canlı yayınında hafta içi her gün umut kaynağı olmaya devam ediyor. 10 Aralık 2020 Perşembe Atv Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?
Kocası Recep Aysel'e kaçtı! Emine hanım isyan etti! Akıl almaz iddialar! İddiaya göre; "Aysel kocam Recep'i zorla tutuyor. Çocuğumun babası Recep diyor" Aysel tarafından zorla tutulduğu iddia edilen Emine'nin kocası Recep canlı yayında!
43 yıl sonra Kadriye Teyze gelinliği, Celal Amca damatlığıyla gelecek! O anlar Esra Erol'da!
Kayınpeder-gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kayınpederi Kübranur'un 2 çocuğunu da kaçırdı!
19 yaşındaki kayıp Ümmü ile ilgili son dakika gelişmesi!
Son kez yemekte bir araya geldiler! Hasan, karısı Fatma'yı ikna edebildi mi?
Mehmet Bey çocuklarına kavuştu! Dün akşam neler yaşandı?