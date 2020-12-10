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    • 10.12.2020 17:09
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    izle 10 Aralık 2020! 43 yıl sonra biri gelinlik diğeri ise damatlık giydi! Kadriye-Celal çiftinin o anları...

    ında bugün, (10 Aralık 2020) neler yaşanıyor? Aysel tarafından zorla tutulduğu iddia edilen Emine'nin kocası Recep Esra Erol'da canlı yayında yanıt veriyor. Kadriye Teyze gelinliği, Celal Amca damatlığıyla 43 yıl sonra hayallerini gerçekleştiriyor. "Kayınpederim 2 çocuğumu da kaçırdı" diyen Kübranur'un yüzleşmesi! 19 yaşındaki kayıp Ümmü'den gelen son dakika gelişmesi ne? Mehmet Bey çocuklarına kavuşma anı ve son kez yemekte bir araya gelen Hasan'ın karısı Fatma’yı ikna çabaları izleyenleri ekran başına kilitliyor. Hepsi ve daha fazlası 10 Aralık 2020 Perşembe Atv Esra Erol canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol Atv canlı yayınında hafta içi her gün umut kaynağı olmaya devam ediyor. 10 Aralık 2020 Perşembe Atv Esra Erol'da canlı yayınında neler oluyor?

    ESRA EROL CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Kocası Recep Aysel'e kaçtı! Emine hanım isyan etti! Akıl almaz iddialar! İddiaya göre; "Aysel kocam Recep'i zorla tutuyor. Çocuğumun babası Recep diyor" Aysel tarafından zorla tutulduğu iddia edilen Emine'nin kocası Recep canlı yayında!



    43 yıl sonra Kadriye Teyze gelinliği, Celal Amca damatlığıyla gelecek! O anlar Esra Erol'da!


    Kayınpeder-gelin canlı yayında karşı karşıya gelecek! Kayınpederi Kübranur'un 2 çocuğunu da kaçırdı!


    19 yaşındaki kayıp Ümmü ile ilgili son dakika gelişmesi!


    Son kez yemekte bir araya geldiler! Hasan, karısı Fatma'yı ikna edebildi mi?


    Mehmet Bey çocuklarına kavuştu! Dün akşam neler yaşandı?
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    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayın izle 10 Aralık 2020! 43 yıl sonra biri gelinlik diğeri ise damatlık giydi! Kadriye-Celal çiftinin o anları...