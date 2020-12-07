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Yeter ki dön ben poşete bile girerim! Hasan Güneş, Esra Erol'da programında eşi için göz yaşı döktü
Yeter ki dön ben poşete bile girerim! Hasan Güneş, Esra Erol'da programında eşi için göz yaşı döktü
Esra Erol'un başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. 3 çocuğunu da alıp evden giden eşi Fatma Güneş için "Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor" diyen Hasan Güneş, Esra Erol'da programına başvurdu. ATV canlı yayında yüzleşen Hasan Güneş - Fatma Güneş çifti arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Hasan Güneş, "Yeter ki dön, poşete bile girerim" dedi. İşte Esra Erol'un başarılı sunumuyla ATV'de yayınşanan Esra Erol'da programında yaşanan o anlar...
07.12.2020 19:55
- Son Güncelleme: 07.12.2020 20:33
Esra Erol'un sunumuyla ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Hasan Güneş, eşinin temizlik takıntısı olduğunu söyledi ve bunun üzerine programa başvurduğunu ifade etti.
EVİ TERK ETTİ
Temizlik takıntısı yüzünden eşiyle kavga eden Fatma Güneş, 3 çocuğunu da alıp evi terk etti.
Fatma Güneş'in evi terk etmesi üzerine Esra Erol'da canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Hasan Güneş, "Eve geliyorum bir yere dokundurmuyor. Direkt banyoya giderim, günlük kıyafetlerimi her gün yıkar.
1 TON SU HARCIYOR!
Kapıların kollarını sabah 06.30-07.00'ye kadar temizliyor. Hiç durmuyor. Bir gün temizlik yaptırmadım oturdu sabaha kadar ağladı. Günlük 1 ton su harcıyor. 'Ben buyum' diyor. Kendini temizliğe adamış. Sanki beni sevmiyor, temizliği seviyor." dedi.
Eşi Fatma Güneş'in kollarının yara olduğunu söyleyen Hasan Güneş, "Ne biz başkasının evine gidebiliyoruz ne de bize gelebiliyorlar. Ben de yıprandım o da. Gideli bir buçuk ay oldu, ben peşlerindeyim" ifadelerini kullandı.