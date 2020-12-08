BARIŞ ÖZBEK

Bir dönem Galatasaray forması giyen Barış Özbek'in de adı Survivor ile anılıyor.



Survivor 2021 seçmeleri ne zaman?

Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8 ekranlarında her sene yayınlanan ve Milyonlarca kişi tarafından ilgi ile takip edilen Survivor bu sene Survivor 2021 olarak karşımıza çıkacak. Şu sıralar TV8 resmi internet sitesinde Survivor 2021 seçmelerinin başladığı açıklanırken ilgiyle takip edilen Survivor'ın merakla beklenen 2021 yarışmacıları kimler sorusu da yanıtını bulmayı bekliyor.

Survivor ne demek? Survivor ne anlama gelmektedir?



TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı haftanın 5 günü yayınlanıyor. Yayında olduğu sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Survivor Çarşamba ve Perşembe günleri hariç haftanın diğer günleri yayınlanarak reyting sıralamasında 1. veya 2. sırada genellikle yer bulmaktadır.



Survivor bu sezon zorlu mücadelelere sahne oluyor. Yarışmacılar ada'da açlıkla, susuzlukla mücadelenin yanı sıra oyunlarda rakipleriyle de kıyasıya bir mücadele içerisine giriyorlar. Survivor ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan bir yarışmadır. Survivor Acun Ilıcalı tarafından Türkiye'ye getirelerek ilk Show Tv ekranlarında yayınlanmıştır.



Yarışma özel olarak seçilen 2 grubun bir adada zor şartlar altında yarışmalarını konu alır. Survivor yarışması açlık, hastalık, doğal olaylar karşında insanın nasıl mücadele vermesi gerektiğini insanlara aktarır. Survivor yarışması bugüne kadar 50 ülkede yayımlanmıştır. Ayrıca Survivor, 1982'de rocky 3 filmi için yaptıkları eye of the tiger müziğiyle ünlenmiş Amerikalı müzik grubudur.



Survivor sözlükte ne anlama gelmektedir?



Başkasından fazla yaşamak, bakı kalmak, daha uzun ömrü olmak, sonra hayatta kal. Bir kazadan sağ olarak kurtulan kimse; başkasının ölümünden sonra sağ kalan kimse, en son olarak hayatta kalan kimse veya şey. Ölümden dönen kimse. Hayatta kalan.