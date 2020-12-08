Survivor'a daha çok var ama heyecanı daha şimdiden başladı... Masterchef finalinin ardından başlaması beklenen Survivor 2021 yarışmacı kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. TV 8'in sahibi ve Survivor'ın sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Survivor 2021'in ilk yarışmacısını açıklamıştı. Bu isim Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan Cemal Hünal'dı. O gün bugündür sessizliğini koruyan Acun Ilıcalı henüz başka bir yarışmacı açıklamasa da sosyal medyada pek çok Survivor 2021 yarışmacısı ifşa oldu bile. Özellikle Masterchef Celal Sarıgül'ün adı sesli olarak anılırken bugün ortaya ünlüler takımının yeni bir bir bombası ifşa oldu. Hepimizin çok yakından tanıdığı hatta çocukluğunu bildiğimiz o isim Survivor 2021 yarışmacı kadrosuna dahil oldu. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni sezon ilk yarışmacısı Cemal Hünal'ı açıklamasının ardından gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Ancak sosyal medyada dolaşan bir iddia ise gündeme oturdu.
Zaten hali hazırda Acun Ilıcalı, Issız Adam filmiyle nam salan Cemal Hünal'ın Survivor 2021'de yarışacağını açıklamıştı.
Öte yandan dün de oyuncu Öykü Çelik'in Survivor'a katılacağı iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Bu kez ortaya atılan isim ise daha bomba.
Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak.
Survivor'ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.
CELAL SARIGÜL
Masterchef'e erken vedasıyla herkesi üzern Celal Sarıgül'ün Survivor için efor testine girdiği ortaya çıkmıştı.
HAYRETTİN KARAOĞUZ
Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan 36 yaşındaki oyuncu ve fenomen Hayrettin Karaoğuz'un da Survivor'a katılacağı iddia ediliyor.
BARIŞ ÖZBEK
Bir dönem Galatasaray forması giyen Barış Özbek'in de adı Survivor ile anılıyor.
Survivor 2021 seçmeleri ne zaman?
Acun Ilıcalı'nın patronu olduğu TV8 ekranlarında her sene yayınlanan ve Milyonlarca kişi tarafından ilgi ile takip edilen Survivor bu sene Survivor 2021 olarak karşımıza çıkacak. Şu sıralar TV8 resmi internet sitesinde Survivor 2021 seçmelerinin başladığı açıklanırken ilgiyle takip edilen Survivor'ın merakla beklenen 2021 yarışmacıları kimler sorusu da yanıtını bulmayı bekliyor.
Survivor ne demek? Survivor ne anlama gelmektedir?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı haftanın 5 günü yayınlanıyor. Yayında olduğu sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Survivor Çarşamba ve Perşembe günleri hariç haftanın diğer günleri yayınlanarak reyting sıralamasında 1. veya 2. sırada genellikle yer bulmaktadır.
Survivor bu sezon zorlu mücadelelere sahne oluyor. Yarışmacılar ada'da açlıkla, susuzlukla mücadelenin yanı sıra oyunlarda rakipleriyle de kıyasıya bir mücadele içerisine giriyorlar. Survivor ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan bir yarışmadır. Survivor Acun Ilıcalı tarafından Türkiye'ye getirelerek ilk Show Tv ekranlarında yayınlanmıştır.
Yarışma özel olarak seçilen 2 grubun bir adada zor şartlar altında yarışmalarını konu alır. Survivor yarışması açlık, hastalık, doğal olaylar karşında insanın nasıl mücadele vermesi gerektiğini insanlara aktarır. Survivor yarışması bugüne kadar 50 ülkede yayımlanmıştır. Ayrıca Survivor, 1982'de rocky 3 filmi için yaptıkları eye of the tiger müziğiyle ünlenmiş Amerikalı müzik grubudur.
Survivor sözlükte ne anlama gelmektedir?
Başkasından fazla yaşamak, bakı kalmak, daha uzun ömrü olmak, sonra hayatta kal. Bir kazadan sağ olarak kurtulan kimse; başkasının ölümünden sonra sağ kalan kimse, en son olarak hayatta kalan kimse veya şey. Ölümden dönen kimse. Hayatta kalan.