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    • 07.12.2020 16:30
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    Esra Erol'da canlı yayın 7 Aralık izle! "Karım benden daha çok seviyor" dedi milyonları ekrana kilitledi!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (7 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. "Karım benden daha çok seviyor" dedi milyonları ekrana kilitledi! ,  Esra Erol'dan ne isteyecek? 2 çocuğunu da aldı, kocası Mehmet'in en yakınındaki o isimle kaçtı! 8 yaşındaki Büşranur'un annesi 'ın feryadı! Hepsi ve daha fazlası 7 Aralık Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (47 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Hasan karısı Fatma ile günler sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! "Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor"

    Kadriye Hanım, Esra Erol'dan ne isteyecek?


    2 çocuğunu da aldı, kocası Mehmet'in en yakınındaki o isimle kaçtı! Mehmet Bey'in büyük isyanı!


    Kocası annesiyle işbirliği yapıp çocuğunu kaçırdı! Tuğba'nın gözyaşı dinecek mi? Eşi Mevlana çocuğu teslim edecek mi?


    15 Ekim'de telefonu evde bıraktı, markete gidiyorum diye çıktı, ortadan kayboldu! 18 yaşındaki Büşranur'un annesi Hatice Hanım'ın feryadı!
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    Haberler Televizyon Esra Erol'da canlı yayın 7 Aralık izle! "Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor" dedi milyonları ekrana kilitledi!