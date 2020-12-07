Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı farklı konularla ekrana gelmeye devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (47 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor?
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