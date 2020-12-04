Kuruluş Osman son bölümde heyecan dolu anlara sahne olan; kale kapısını açmaya çalışan Göktuğ'un üzerine Bizans askerlerinin oklar yağdırmasının üzerine akıbeti merak ediliyor. Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'da Göktuğ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burak Çelik, diziyle ve rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Osman'la birlikte toprağa bakışının değiştiğini söyleyen Çelik: "Ne büyük zorluklarla atalarımızın bu toprakları yurt yaptığını öğrendikten sonra ağaca, toprağa bakışım değişti. Milli duygularım zaten çok yoğundu. Tarihte Türklerin yükselmesini hiç bir zaman istemediler. Eskiden oklarımız varmış şimdi ise İHA'larımız var" diyor.