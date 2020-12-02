Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönüş yapan Osman Bey'in yeni Alp'i Aygün Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz, kılıçla savaşma sahneleriyle dizinin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında. Yıkılmaz savaşçı Aygül Hatun'un gerçek hayattaki eşi merak ediliyordu. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz ve eşi...
02.12.2020 09:36
- Son Güncelleme: 02.12.2020 09:43
FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE CENAN ADIGÜZEL
Ortalığı karıştıracak iddia; "Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı!" Magazin dünyası bu iddia ile çalkalanıyor! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Cenan Adıgüzel'in sevgili olduğu iddia edildi.
DİĞER GALERİLER