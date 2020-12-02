Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Bahar Şahin'in bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yollarını ayırdı. Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.