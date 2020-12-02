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Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönüş yapan Osman Bey'in yeni Alp'i Aygün Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz, kılıçla savaşma sahneleriyle dizinin dikkat çeken kadın oyuncuları arasında. Yıkılmaz savaşçı Aygül Hatun'un gerçek hayattaki eşi merak ediliyordu. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz ve eşi...

02.12.2020 09:36 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:43
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'da Aygül Hatun'un obaya dönüşü ve yaşadığı büyük değişim heyecan yarattı.

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Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

İlk sezonun sonunda çaresiz bir halde kalan Aygül Hatun, ikinci sezonda yıkılmaz bir savaşçı olarak dönüş yaptı. Buse Arslan Akdeniz'in canlandırdığı Aygül Hatun, Selcan Hatun'la birlikte obaya dönerken Bizans askerlerinin saldırısına uğramalarına rağmen kendini korumasını bildi.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

Kılıç çekme sahneleriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buse Arslan Akdeniz'in eşi merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE CENAN ADIGÜZEL

Ortalığı karıştıracak iddia; "Farah Zeynep Abdullah Bahar Şahin'in sevgilisi Cenan Adıgüzel'i çaldı!" Magazin dünyası bu iddia ile çalkalanıyor! Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncularından Cenan Adıgüzel'in sevgili olduğu iddia edildi.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a bomba gibi dönen Aygül Hatun'u Buse Arslan Akdeniz... Eşi bakın kim!

Zalim İstanbul dizisi ile yıldızı iyice parlayan oyuncu Bahar Şahin'in bir küsüp bir barıştığı sevgilisi Cenan Adıgüzel ile yollarını ayırdı. Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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