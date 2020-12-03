ATV ekranlarında her Çarşamba günü yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman 36. bölümde Targun Hatun ve Osman Bey'in yüzleşmesi, Hazal Hatun'un Targun Hatun ile diyalogları ve Osman Bey'in Kulucahisar'a girmesi geceye damga vuran sahneler olarak yer aldı. Ardından yayınlanan Kuruluş Osman 37. yeni bölüm ise, Kayı'ya düşman olanların sonunun yaklaştığını açık açık gösterdi.

Kuruluş Osman,Tüm Kişiler'de %14,07 izlenme oranı ve %29,04 izlenme AB Sosyal Statü'de %11,16 izlenme oranı ve %24,07 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,70 izlenme oranı ve %27,16 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 36'ıncı bölümüyle tüm kategorilerde reytingin zirvesine yerleşti.