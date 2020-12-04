Masterchef'ten Survivor tam 3 bomba yarışmacı yolcu! Acun Ilıcalı'nın TV 8 bombası ha patladı ha patlayacak eli kulağında... Survivor yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları ve yayın tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2021'de mücadele edecek isimler ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geliyor haliyle. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Masterchef yarışmacılarının adının Survivor'la anılması oldu. Masterchef'te yarışan Celal Sarıgül'ün ardından bakın hangi yarışmacıların Survivor ile adı anılıyor. İşte detaylar...