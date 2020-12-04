Masterchef'ten Survivor tam 3 bomba yarışmacı yolcu! Acun Ilıcalı'nın TV 8 bombası ha patladı ha patlayacak eli kulağında... Survivor yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Survivor'ın yeni sezon yarışmacıları ve yayın tarihi ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2021'de mücadele edecek isimler ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geliyor haliyle. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Masterchef yarışmacılarının adının Survivor'la anılması oldu. Masterchef'te yarışan Celal Sarıgül'ün ardından bakın hangi yarışmacıların Survivor ile adı anılıyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 'Survivor' yarışmasının yeni sezonu ile ilgili haberler gündeme gelmeye başladı.
'Survivor 2021'in formatı ve başlangıç tarihi ile ilgili Acun IlıcalI'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
'MasterChef Türkiye 2020'nin sona ermesinin ardından TV8'de ekranlara gelecek olan yarışmada ter dökecek isimler şimdiden merak konusu oldu.
Sakatlığı nedeniyle 'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, fenomen yarışmanın yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
'Masterchef Türkiye'den gözyaşları içinde elenen, erken vedasıyla sevenlerini üzen Celal Sarıgül'ün de 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.
Kıbrıs'ta yaşayan 26 yaşındaki MasterChef Celal Sarıgül'ün, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışması için efor testine girdiği öne sürülüyor.
Sosyal medyada, efendi tavırları ve genç yaşına rağmen sergilemiş olduğu olgun tavır ile Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken Furkan Yalçın'ın Survivor adlı yarışamaya dahil edileceği iddia edildi. Furkan'ı Survivor'a dahil etmek isteyen kanal yetkilileri bu durumu Furkan'a iletti. Duydukları karşısında şok geçiren Furkan'ın henüz bu teklife net bir yanıt vermediği iddia edildi.
Daha yarışmadan yeni elendiği için kafasının karışık olduğunu söyleyen Furkan'ın bu teklifi düşünmek için süre istediği de bu iddialar içinde yer almakta.
Diğer bir iddia ise hala Masterchef'te rekabeti sürdüren Barbaros Yoloğlu'nun Survivor kadrosunda düşünüldüğü yönünde. Survivor 2021 için geri sayım başlarken, yarışmanın yeni sezonunda yarışacak isimlerde oldukça merak ediliyor.