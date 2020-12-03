Show TV o dizinin de fişini çekti! Büyük paralar ve büyük umutlarla başlamıştı ama bekleneni veremedi finale gidiyor... Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Alev Alev dizisi final mi yapıyor? Sosyal medyada yayılan bu iddia bir anda ortalığı karıştırdı. Fragmanlarıyla adından fazlasıyla söz ettiren Alev Alev ne zaman final yapacak? İşte detaylar...
Show Tv'nin başrollerinde Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz'e yer verdiği Alev Alev dizisi beklenilen etkiyi yaratmadı. Alev Alev dizisi reytinglerde de sosyal medyada da beklenildiği gibi konuşulmadı. Kadın haklarına dair adından söz ettirmeyi planlayan dizi reytinglerde umduğunu bulamadı.
ALEV ALEV DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
Ekranların sevilen dizisi Alev Alev'in final yapıp yapmayacağı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Fragmanları yayınlandığında büyük ilgi çeken Alev Alev dizisi, ilk bölümü ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Hem konusunun güncelliği ve önemliliği hem de oyuncu kadrosunun başarılı performansı diziyi başarıya götürdü.
Fakat dizi, son hafta reytinglerde bir düşüşe geçti. Alev Alev dizisinin bu akşam yayınlanan bölümü ile reyting listelerinde kaçıncı sırada yer alacağı merakla bekleniyor.
Show TV kanalının büyük bütçe harcayarak çekimini gerçekleştirdiği dizi Alev Alev, yayınlandığı Perşembe akşamı, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor gibi güçlü rakipler ile reyting savaşına giriyor. Dizinin bu hafta göstereceği izlenme oranı, Alev Alev dizisinin yayın hayatı ile ilgili bir yön çizecek gibi görünüyor.
Alev Alev dizisi izleyicilerin karşısına her hafta Perşembe akşamları çıkıyor. Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor. Dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.
ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU
Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alacak dizi, bir yangın sonucunda hayatları tahmin etmedikleri yönlere savrulan üç kadının hikayesini ekranlara taşıyor.
Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Alev Alev dizisi Le Bazar de la Charité (Alevlerin Ardından) dizisinden uyarlamadır.