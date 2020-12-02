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    • 02.12.2020 17:32
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    • 02.12.2020 17:32
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    çocukları kimlerdir? , tarihteki yeri nedir?

    çocukları kimlerdir? ? nedir? Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen Bala Hatun’un kim olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisi olan Bala Hatun hakkında araştırmalarda artış olduğu görülüyor. Peki, Bala Hatun kimdir? İşte merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bala Hatun çocukları kimlerdir? Bala Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir?

    Bala Hatun kimdir? Bala Hatun tarihteki yeri nedir? Bala Hatun çocukları merak ediliyor. ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde dizinin karakterlerinin kim olduğu araştırılıyor. Dizide dikkat çeken ve hayatı merak edilen karakterlerden birisi de Bala Hatun oldu. Peki, Bala Hatun kimdir?

    BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir.

    Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

    OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

    Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

    Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun

    OSMAN BEY'İN BALA HATUN İLE ÇOCUĞU OLDU MU?

    Osman Bey'in ilk eşi Rabia Bala oldu. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

    Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.
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