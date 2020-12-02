Bala Hatun çocukları kimlerdir? Bala Hatun kimdir, tarihteki yeri nedir?

Bala Hatun kimdir? Bala Hatun tarihteki yeri nedir? Bala Hatun çocukları merak ediliyor. ATV'nin sevilen yapımı Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı saatlerde dizinin karakterlerinin kim olduğu araştırılıyor. Dizide dikkat çeken ve hayatı merak edilen karakterlerden birisi de Bala Hatun oldu. Peki, Bala Hatun kimdir?