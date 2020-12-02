Törer, yeni sezonda Bala Hatun'daki değişimlerle ilgili ise "Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede" ifadelerini kullandı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam ediyor.