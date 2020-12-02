Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'da ilk kez 34'üncü bölümde izleyici karşısına çıkan Targun Hatun, adından sıkça söz ettiriyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 36. bölüm ile 2 Aralık Çarşamba akşamı atv ekranında olacak.
'Kuruluş Osman'ın 36'ncı bölüm fragmanında Osman Bey'in "Targun Hatun gayrı benim nikâhlım olacaktır" sözleri dikkat çekerken; karaktere hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, diziyi ve rolünü anlattı.
Targun Hatun'la ilgili "Daha önce oynadığım karakterlere de benzemiyor Targun. İsmini bile çok seviyorum" diyen Bayat, karakterle benzeştiği yönleri "Targun'la bazı özelliklerimiz göz ardı edilemeyecek kadar benziyor. Kararlı, zorluklardan yılmayan, başkalarının onun için çizdiği sınırlamalara boyun eğmeyen biri. Ama bir taraftan da şefkatli, ailesine ve sevdiklerine çok derinden bağlı. Buralarda birleşiyoruz sanırım" sözleriyle anlattı.
Kayı Obası'na gelişiyle dengeleri değiştiren Targun Hatun için "Sıra dışı bir kadın. Güçlü ama bir o kadar da asi. Gücün kimin elinde olduğu onun için fark etmiyor. Boyun eğmek doğasında yok. Savaşçı bir bey kızı olarak Osman'ın yanında obaya girdiği an herkes bunu fark ediyor" şeklinde konuşan başarılı oyuncu, karakterinin Osman Bey'le ilişkisi ile ilgili ise "Gelecek bölümlerle ilgili çok bilgi veremiyorum ama Targun, Osman Bey'i tanımaya başladıkça obada tansiyonun yükseleceğini söyleyebilirim" diyerek 'Kuruluş Osman' izleyicilerinin heyecanını artırdı.
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Cüneyt Arkın, Özge Törer, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer, canlandırdığı karakterle ilgili bakın neler anlatıı.
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşi Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, "Büyük ve meşakkatli bir işin içerisindeyiz. Zorlu ve güzel şartlarda çalışıyoruz. En büyük olanağımız platomuz. Dönemin gerçekliğini o kadar hissettiriyor ki bize" sözleriyle dizi ve prodüksiyon ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
Törer, karakterine ve projeye alışma sürecini "İlk başlarda çok çekinmiştim; 'Ata nasıl bineceğim, dövüş nasıl oynayacağım ve aynı zamanda karakteri nasıl bir tutacağım' diye. Ne kadar çok ister ve kendini inandırırsan o kadar kendini kaptırıyorsun. Sonunda bir baktım ki artık Bala hatun diye bir karakter var" sözleriyle anlattı.
'Kuruluş Osman'da en çok etkilendiği sahneyle ilgili "İkinci sezonun başında bir oba baskını sahnesi çektik. Bala Hatun'un o sahnedeki çaresizliği, acısı, ne yapacağını bilmez hali. Çok şükür böyle bir şey yaşamadım ama resmen yaşamış gibi oldum orada. O kadar çok etkilendim ki o sahnede" şeklinde konuştu.
Törer, yeni sezonda Bala Hatun'daki değişimlerle ilgili ise "Osman Bey'in Alp'i gibi düşünün. Gözü kara, cesur, acısıyla dimdik ayakta durabilen bir hatun. Artık birçok şeyi kendi himayesi altına almaya çalışan, zorluklara beyiyle birlikte göğüs germeye çalışan bir hatun var. Beyinin arkasında bir mücadelede, obada bir mücadelede, hatunlar arasında bir mücadelede, yani bitmeyecek bir mücadelede" ifadelerini kullandı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam ediyor.