Tandırda yakılan bebek iddiası Türkiye gündemini derinden sarstı! 14 çocuk babası Kerem Durur'a ne oldu? Antalya'da karşılıklı suçlamalar, çelişkili açıklamalar... Para için ortadan mı kaldırıldı? Foseptik kuyusuna mı atıldı? 74 yaşındaki Kerem Durur'un şüpheli kaybı cinayet dosyasına mı dönüşüyor? 7 çocuğunun annesi Resime Dönmez bebeğini tandırda yaktı iddiası ve detayları şoke etmeye devame diyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor? İşte detaylar...
Derdini Müge Anlı'ya anlattı, kardeşinden tarlalarını istedi. Emine Doğan'ın tarlalarına el koymakla suçladığı kartdeşi ustafa Şahin Müge Anlı canlı yayınında!
"6 AYLIK BEBEK TANDIRDA YAKILDI" İDDİASI!
Şüphelerin cinayete yoğunlaştığı bir kayıp! Aile içinde ağır suçlamalar, şoke eden iddialar! 2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar...
Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!
İddiaya göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resim Dönmez evliyken başladı. Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı. İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı. Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıran atan kişi Resime Hanım'ın ta kendisi.
Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gellen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde; Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.
Kendisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda takdığı iddiasını reddediyor.
Öte yandan 1 Aralık son bölümde Resim Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı. Şu an kayıp olarak aranan Kerem Durur'un, Resime Dönmez'in eski eşine başlık parası ödediği de iddialara arasında.