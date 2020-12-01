Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gellen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde; Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.

Kendisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda takdığı iddiasını reddediyor.