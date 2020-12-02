Kırmızı Oda durdu durdu sonunda bombaya patlattı! TV 8 dizisi Kırmızı Oda'ya öyle bir oyuncu dahil oldu ki... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana gündemden düşmeyen ve Star TV'deki rakibi Babil'in final yapmasının nedeni olarak gösterilen Kırmızı Oda yoluna dolu dizgin devam ederken, 4 yeni oyuncunun ardından bomba bir ismi daha kadrosuna katıyor. Kadrosunda Binnur Kaya, Meriç Aral, Burak Sevinç, Tülin Özen gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda TV 8'deki yayın hayatına bomba gibi başladı. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı dizi değişik olay kurgusuyla dikkat çekiyor. İşte Kırmızı Oda'nın yeni oyuncusu...
Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında reytingleri yerle bir etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dizinin Alya'sı Melisa Sözen'in ayrılmasıyla yeni biri isim dahil oldu.
Binnur Kaya'nın başrolünü paylaştığı efsane diziye Burcu Biricik konuk oldu. Hayat hikayesiyle şaşırtan Burcu Biricik, cuma günü Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde boy gösterecek.
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Burcu Biricik'in canlandırdığı karakterin hikayesi anlatılmaya başlanacak. Biricik'in dizide kaç bölüm rol alacağı ise netlik kazanmadı.
Fakat Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'da olması hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Kırmızı Oda'nın son fragmanı da yayımlandı.
PEKİ BURCU BİRİCİK KİMDİR?
4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yaptı. Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi. Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat verdi.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU
Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor.
Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır.
Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi.
KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.
Ana karakterler
Binnur Kaya - Doktor Hanım
Tülin Özen - Doktor Piraye
Burak Sevinç - Doktor Deniz
Meriç Aral - Doktor Ayşe