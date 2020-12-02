Fakat Burcu Biricik'in Kırmızı Oda'da olması hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Kırmızı Oda'nın son fragmanı da yayımlandı.

PEKİ BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. 2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yaptı. Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi. Son olarak Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat verdi.