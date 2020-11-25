Perşembelerin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Züleyha'nın hamile olduğunu düşünen izleyiciye ters köşe yapıldı. Hamile olan Müjgan ve bu bebeğin Züleyha ile Yılmaz aşkını nereye götüreceği merak ediliyor.
Oyuncu kadrosunda; Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli) ve Nazan Kesal (Sevda)gibi güçlü isimler yer alan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
MÜJGAN'IN HAMİLELİK HABERİ ZÜLEYHA'YI YIKACAK MI?
'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir.
Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.
SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR
Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir.
Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA...
Behice'yi yaralı bulan Fikret, hastaneye yetiştirdi. Müjgan halasının bu durumundan Züleyha'yı sorumlu tuttu. Gaffur, Hünkar'ın katilinin Behice olduğunu öğrendi. Demir ile Züleyha'yı el ele gören Yılmaz çıldırdı. Müjgan'ın hamile olduğunu duyan Züleyha şoke oldu.
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