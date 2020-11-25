"NE SEVGİLİSİ!"

Yalnız başına görüntülenen Gurur Aydoğan, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi. Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, "Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur" dedi.