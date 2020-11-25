Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.11.2020 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 09:50
    ABONE OL

    'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile sevgili mi? Açıkladı...

    Atv'nin sevilen dizisi 'da Züleyha karakterine hayat veren ve izleyiciyi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, 2020 yaz tatilinde 'ın oğlu ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Önceki gün Bebek sahilinde kameralara takılan Gurur Aydığan, Hilal Altınbilek ile sevgililik iddialarına son noktayı koydu. Peki, Gurur Aydoğan, Hilal Altınbilek'in sevgilisi mi? İşte detaylar...

    Hilal ile Gurur sevgili mi? Açıkladı...

    Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan arasında aşk mı var? Aylardır merak edilen aşk iddialarına Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan yanıt geldi. Önceki gün Bebek sahilinde görüntülenen Aydoğan, Hilal Altınbilek hakkında merak edilen soruya yanıt verdi.

    "NE SEVGİLİSİ!"
    Yalnız başına görüntülenen Gurur Aydoğan, "Arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi. Ekranlara yakın zamanda döneceğinin de sinyalini veren Aydoğan, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayarak, "Ne sevgilisi arkadaşlar Hilal benim arkadaşım olur" dedi.


    NELER OLDU?

    Geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşadıkları konuşulan, daha sonra ayrıldıkları yönünde haberler çıkan Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan, geçtiğimiz günlerde de eğlence çıkışı aynı binaya giriş yapmıştı.

    Levent'te bir binanın önünde duran iki oyuncu, araçlardan indi. Binaya ilk Gurur Aydoğan girerken, patlayan flaşlar karşısında şok yaşamıştı.


    Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile Hilal Altınbilek, temmuz ayında Çeşme Dalyan The Beach Of Momo'da görüntülenmişti.


    Gün boyu beraber olan Aydoğan ile Altınbilek, sıcak havaya daha fazla dayanamayarak el ele denize girmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan sevgili mi? Açıkladı...