Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi... Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi olayında son durumun ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürmüştü. Anne - kızın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması sabah saatlerinde başladı. Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Palu ailesi gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Türkiye'nin merakla beklediği Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Palu ailesi davasının 3'üncü duruşması Kocaeli Adliyesi'nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...
ADLİYE BİNASINA ARKA KAPIDAN ALINDILAR!
Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 3'üncü duruşması Kocaeli Adliyesi'nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı.
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA PALU AİLESİ GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!