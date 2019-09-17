GaleriTelevizyon

Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi... Türkiye'yi derinden sarsan Palu ailesi olayında son durumun ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürmüştü. Anne - kızın kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması sabah saatlerinde başladı. Müge Anlı son dakika gelişmesini canlı yayında aktardı. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...

17.09.2019 12:51 - Son Güncelleme: 17.09.2019 13:17
Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Palu ailesi gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, Türkiye'nin merakla beklediği Palu ailesi hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Palu ailesi davasının 3'üncü duruşması Kocaeli Adliyesi'nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. İşte Müge Anlı'daki Palu ailesi olayında son durum...

Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

ADLİYE BİNASINA ARKA KAPIDAN ALINDILAR!

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 3'üncü duruşması Kocaeli Adliyesi'nde başladı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı.

MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA PALU AİLESİ GELİŞMESİ! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

Aile üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

"TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE..."

Sanıklardan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından yargılanıyor.

Müge Anlı'da son dakika Palu ailesi gelişmesi! Kocaeli Adliyesi’nde gergin dakikalar!

İsa Palu ise kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek öldürülmesi suçuna yardım', 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak', 'cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'la suçlanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı canlı yayınında gizemli kişiden şok itiraf: Burhan Aykurt'u öldürüp attık...
Müge Anlı canlı yayınında gizemli kişiden şok itiraf: Burhan Aykurt'u öldürüp attık...