Haberler Galeri Güncel Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ve tüm Türkiye'yi şoke eden Palu ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı. 14 Şubat tarihinde damat Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası verilmişti. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında yazılan gerekçeli karar ve Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

10.03.2020 12:16 - Son Güncelleme: 10.03.2020 12:39
Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Müge Anlı canlı yayınında tüm Türkiye'Yi derinden etkileyen Palu ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı. 14 Şubat'ta karara bağlanan davada Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni tüyler ürpertecek!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürüldüğü iddiasıyla 6 kişilik Palu ailesi hakkında açılan davada geçen ay karar açıklandı.

Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Caner Aktan'ın haberine göre, ailenin damadı Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi.

Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, Fatih Palu'ya ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Fatih Palu'nun ayrıca tahliyesine karar verildi.

Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Başkan Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü