Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi.