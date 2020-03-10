Müge Anlı'nın çözdüğü Palu ailesi vahşetinde gerekçeli karar yazıldı: Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ve tüm Türkiye'yi şoke eden Palu ailesi davasında gerekçeli karar yazıldı. 14 Şubat tarihinde damat Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 3 yıl hapis cezası verilmişti. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi. İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu ailesi davasında yazılan gerekçeli karar ve Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni...
10.03.2020 12:16
- Son Güncelleme: 10.03.2020 12:39
Sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, Fatih Palu'ya ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Fatih Palu'nun ayrıca tahliyesine karar verildi.
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığı ancak delillerin Meryem Tahnal'ın öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda ayrıca Meryem Tahnal'ın ölüm nedeni de belirtildi.
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