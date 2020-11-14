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    • Saklambaç
    • 14.11.2020 Gazete
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    atv’nin yeni dizisi ’nın ikinci teaser’ı yayınlandı

    Milyonların kanalı atv’nin yeni dizisi ’nın ikinci teaser’ı yayınlandı. Başrollerini ile ’nin paylaştığı dizi büyük merak uyandırdı.

    Yakında atv ekranında izleyici ile buluşacak olan iddialı dizi Akıncı'nın ikinci teaser'ı önceki gün yayınlandı. Yeni tanıtım filminde modern kahraman ile ilgili ipuçları vardı. Nefes kesen görüntüler, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında merak uyandırdı.

    Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği dizinin yeni teaser'ı, 12 saatte 3 milyondan fazla izlendi. Akıncı'ya, sosyal medyada da yorum yağdı.

    Müthiş aksiyonlu bir dizi. İzlemek için sabırsızlanıyorum.
    Daha çok ipucu görmek istiyoruz.
    ile bu diziye çok yakışmış.
    En sevdiğim oyuncuları izlemek için gün sayıyorum!

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    Haberler Saklambaç atv’nin yeni dizisi AKINCI’nın ikinci teaser’ı yayınlandı