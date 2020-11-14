Yakında atv ekranında izleyici ile buluşacak olan iddialı dizi Akıncı'nın ikinci teaser'ı önceki gün yayınlandı. Yeni tanıtım filminde modern kahraman Akıncı ile ilgili ipuçları vardı. Nefes kesen görüntüler, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında merak uyandırdı.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini ise Veli Çelik'in üstlendiği dizinin yeni teaser'ı, 12 saatte 3 milyondan fazla izlendi. Akıncı'ya, sosyal medyada da yorum yağdı.

Müthiş aksiyonlu bir dizi. İzlemek için sabırsızlanıyorum.

Daha çok ipucu görmek istiyoruz.

Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız bu diziye çok yakışmış.

En sevdiğim oyuncuları izlemek için gün sayıyorum!