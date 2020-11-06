"Ben Ninja Turtles severdim. Sonra Batman sevmeye başladım." Develi ise "Çocukken sahip olmak istediğin bir kahraman özelliği var mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çocukluk ve hatta gençlik hayalim zamanda yolculuktu. Ama süper kahraman özelliklerinin en yücesi ve en ağırı uçmak, görünmez olmak ya da süper güçlü olmak değil; zamanı kontrol edebilmek sanırım."