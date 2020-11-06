Yakında atv'de yayına girecek Akıncı dizisinin iki başrolü Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, Vogue dergisine birbirinden çarpıcı pozlar verdi. Tarzlarıyla Hollywood yıldızlarını gölgede bırakan ikiliden Özyıldız, "Her çocuğun hayalidir küçükken bir kahraman olmak. Senin idolün hangisiydi?" sorusuna şöyle dedi:
"Ben Ninja Turtles severdim. Sonra Batman sevmeye başladım." Develi ise "Çocukken sahip olmak istediğin bir kahraman özelliği var mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çocukluk ve hatta gençlik hayalim zamanda yolculuktu. Ama süper kahraman özelliklerinin en yücesi ve en ağırı uçmak, görünmez olmak ya da süper güçlü olmak değil; zamanı kontrol edebilmek sanırım."