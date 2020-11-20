Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından şu sıralar Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u oynayan Didem Balçın, aylar önce verdiği bir pozu paylaşarak hamile olduğunun müjdesini verdi. Mayıs ayında bir yıldır beraber olduğu sevgilisi avukat Can Aydın ile evlenen oyuncu Didem Balçın, bebek bekliyor.
Balçın, güzel haberi Instagram sayfasından tüm dostları, sevenleri ve hayranları ile paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Didem Balçın, hamileliğini işte böyle duyurdu...
Aylar önce farkında bile olmadan elinde tuttuğu 'Mom' (anne) yazılı bir maske tutan oyuncu, o günün çok özel bir gün olduğunu ve farkında bile olmadan çekildiği bu fotoğrafın şimdi yerini bulduğunu ifade ediyor. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek" yorumunu yapan oyuncu, bebeğine sesleniyor sözlerinde.
Didem Balçın, takipçilerinden de "Dualarınızı esirgemeyin" isteğinde bulunuyor. İşte Didem Balçın'ın hamilelik açıklaması...
"Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoyu. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban , ben ve birrrr sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin , arada yollayın bize..."
Karantina döneminde evlenen Didem Balçın ile Can Aydın çiftinin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi.