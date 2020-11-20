Didem Balçın, takipçilerinden de "Dualarınızı esirgemeyin" isteğinde bulunuyor. İşte Didem Balçın'ın hamilelik açıklaması...

"Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoyu. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban , ben ve birrrr sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin , arada yollayın bize..."