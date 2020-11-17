Şahin Ağa'yı anlayan Alpaslan Çakırbeyli, "Demek Tekin ve Kubi'yi yanımdan uzak tutarak beni yalnız yakalamaya çalışacaklar" dedi.

"YA ÖLECEĞİZ YA DA ÖLDÜRECEĞİZ"

Alpaslan Çakırbeyli cezaevine girdi.

Tekin ile konuşan Alpaslan Çakırbeyli, "Şahin Ağa'nın selamı var. 'Birkaç güne kalmaz ölürsünüz' diyor. Ya öleceğiz ya da öldüreceğiz. Gül gibi geçinmeye gelmedik." diziye damga vurdu.