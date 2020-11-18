Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği Neriman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Gizem Katmer, Bi Başka'dan Öznur Doğan'a çok özel açıklamalarda bulundu. Neriman'ın aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Katmer, birbirini seven bir anne-babayla büyüdüğünü ve her konuda desteklendiği için çok şanslı olduğunu belirtti.

Kocaeli Üniversitesi'nde Oyunculuk okuduğu süreçte kendisine daha çok 'cici kız' rollerinin yakıştırıldığını anlatan oyuncu, ''Bu algıyı yenmek için, hep cici kız imajından uzak roller çalıştım'' dedi.

İşte keyifli sohbetten kesitler:

Oyunculuk ateşinin içine ilk düştüğü anlatır mısın?

Çocukken çok meraklıydım. Örneğin, hem hırsızların hem polislerin hayat motivasyonunu merak ederdim, günlerinin nasıl geçtiği hakkında kafa yorardım. Büyüyünce yapmak istediğim meslek de her gün değişiyordu.

Bir gün okula bir tiyatro oyunu geldi. Onu izlerken oyuncuların orada birden fazla karakter canlandırdığını öğrendim. Hemen oyunculara sorular yönelttim, onları soru yağmuruna tuttum. Sağolsunlar, bütün sorularımı cevapladılar. Konuşma bitince yapmak istediğim mesleğe karar vermiştim: Oyuncu olacaktım…

Seni milyonlara tanıtan Masumlar Apartmanı'na seçilme sürecinden bahseder misin?

İstanbul'da yeni bir eve taşınmıştım. Kız kardeşimle ev işlerine ara verip dinlenmek için oturduk, televizyonu açtık. Poyraz Karayel'in tekrarı vardı. Diziyi izlerken kardeşime dedim ki ''Keşke böyle bir dizide oynayabilsem, yönetmeni Çağrı Hoca, çok başarılı bir yönetmen bence…'' Kardeşim de dedi ki, ''İlk işin inşallah Çağrı Hoca ile olur'', ''Yok artık o kadar da değil'' dedim ve iki gün sonra menajerim Melike Aydın'dan mail aldım. Dizinin yönetmeninin Çağrı Hoca olduğunu görünce gözlerime inanamadım!

Dizide en zorlandığın sahne hangisiydi?

En zorlandığım sahne 6. bölümdeki küvet sahnesiydi. Safiye'nin Neriman'a yaptıklarından ziyade, bir yerden sonra onun kafasının gittiği fark etmek çok korkutucuydu. Çünkü biliyorsunuz, o ablanız ve bir yere kadar size zarar verebilir. Safiye'nin kendisinden geçip geçmişteki travmalarını anlatmaya başladığı yerde, Neriman olarak o korkuyu ve çaresizliği hissettim.