ATV ekranlarında hafta içi her gün 16:20'deyayınlanan ve tüm Türkiye'nin merakla izlediği Esra Erol'da gözyaşları Emre için sel oldu. İzmit'te henüz 5 yaşındayken annesinin hastane kapısına bıraktığı Emre annesi Filiz'e kavuştu.

5 yaşındayken kanserle savaşan oğlu Emre'yi hastane kapısına bırakıp kaçan anne Filiz Ertaş'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.

13 yıllık hasret ise Esra Erol'da son buldu. Canlı yayında yıllar sonra annesine kavuşan Emre gözyaşlarına hakim olamadı.

Pişman olduğunu dile getiren anne Filiz Ertaş "Seni bırakıp gittiğim için herkesin önünde özür dilerim.

Çaresizliğim yüzünden oğlumu terkettim. " dedi. Esra Erol ise 13 yıl boyunca başınızı yastığa nasıl rahat koyabildiniz diye sitemde bulundu.