Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.11.2020 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2020 22:29
    ABONE OL

    'da duygu dolu anlar! 13 senenin ardından annesi Filiz'e kavuştu

    ekranlarında hafta içi her gün 16:20'deyayınlanan ve tüm 'nin merakla izlediği 'da gözyaşları için oldu. İzmit'te henüz 5 yaşındayken annesinin hastane kapısına bıraktığı Emre annesi Filiz'e kavuştu.

    ekranlarında hafta içi her gün 16:20'deyayınlanan ve tüm 'nin merakla izlediği 'da gözyaşları için oldu. İzmit'te henüz 5 yaşındayken annesinin hastane kapısına bıraktığı Emre annesi Filiz'e kavuştu.

    5 yaşındayken kanserle savaşan oğlu Emre'yi hastane kapısına bırakıp kaçan anne 'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.

    13 yıllık hasret ise Esra Erol'da son buldu. Canlı yayında yıllar sonra annesine kavuşan Emre gözyaşlarına hakim olamadı.

    Pişman olduğunu dile getiren anne Filiz Ertaş "Seni bırakıp gittiğim için herkesin önünde özür dilerim.

    Çaresizliğim yüzünden oğlumu terkettim. " dedi. Esra Erol ise 13 yıl boyunca başınızı yastığa nasıl rahat koyabildiniz diye sitemde bulundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Esra Erol'da duygu dolu anlar! 13 senenin ardından Emre annesi Filiz'e kavuştu