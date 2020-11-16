Ocağına incir ağacı dikecek! Kuruluş Osman 34. bölüm 2. fragmanında anlaşmazlığa düşüp maraza çıkarıyor. ATV ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar heyecanı arşa çıkaracak. Aksaçlı ile görüşmeye giden Osman Bey tüm Kayı beylerine yeni ve büyük bir devlet kurma hayali olduğunu söylüyor. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 34. bölüm 2. fragmanında diziye yeni bir karakter daha katılıyor. Osman Bey'in kurtarıp obaya getirdiği Peçenek Beyi'nin kızı rolünü Zeynep Tuğçe Bayat canlandıracak. Peçenek Beyi'nin kızının obaya gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başlayacak. İşte Kuruluş Osman 34. bölüm 2. fragmanı

YENİ BİR İSİM DAHA DAHİL OLUYOR!

Ertuğrul Bey'in dönüşüyle sezona efsane bir giriş yapan Kuruluş Osman'dan yeni transfer haberi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat oldu. Peçenek Beyi'nin kızı karakteri ile Zeynep Tuğçe Bayat, Atv ekranlarında Kuruluş Osman yeni bölümlerle izleyici karşısına çıkıyor.