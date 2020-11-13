12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (13 Kasım 2020 Cuma) neler oluyor?
Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısına bıraktı! Emre 13 yıl sonra annesi Filiz ile stüdyoda hesaplaşacak! Emre 13 yıl sonra annesi Filiz'e Esra Erol'da kavuşacak!
Bebeği 5 aylıkken abisi Musa Yıldızer'e bıraktı, 1.5 yıl sonra geri almak istedi. O konuştu ortalık karıştı! Gerçekler ne kim doğruyu söylüyor? Leyla'nın köylüsünden şoke eden sözler! Leyla Abisi Musa ve yengesi Nihal ile canlı yayında karşı karşıya geliyor! Leyla'yı bekleyen büyük haber! Gerçeklerle canlı yayında yüzleşecek!
"İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bıraktılar, ortadan kayboldular! 28 yaşındaki Hüsniye ile 18 yaşındaki Bahar'ın sır dolu kaçışı ve bir babanın feryadı!
Bir göbek attı on binlerce lirayı kaptı!Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Yaşar Bey'in başına gelenlere inanamayacaksınız!
Kocası Ali, oğlunun eski kız arkadaşı Kerime ile kaçtı! Fadime kocası Ali ile Atv canlı yayında yüzleşecek!
"Eşim 9 Mart'ta 2 çocuğumu terk ederek başkasına kaçtı. Eşimi bulup boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum" diyen Nihat Bey'in isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...