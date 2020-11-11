12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (11 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?
Türkiye onunla birlikte bekledi Türkiye onunla ağladı. Amerika'ya evlatlık verilen ablası Esra Evans'ın ölüm haberiyle yıkılan Necati için veda vakti...
Abbas'ı seçti, evladından vazgeçti.Herkesi çileden çıkartan Şerife Nur bugün bir kez daha şoke edecek! Adliye koridorlarında yaşanan akılalmaz anlar ve Esra Erol'un Şerife Nur'a büyük teklifi!
Utku'nun 18 yıldır görmediği, sesini bile duymadığı annesini Esra Erol buldu. Annesi reddetti, Utku Türkiye'nin evladı oldu. Utku'nun kendisini reddeden annesine gözyaşları içinde haykırışı Esra Erol'da...
"Emanet olarak bıraktığım 2 yaşındaki çocuğumu öz abim ve yengem bana vermiyor, çocuğumu 2 aydır görmüyorum" diyen Leyla'dan şok sözler!
Eşim Nurcan engelli çocuğumu ortada bıraktı, diğer çocuğumu da alıp kayboldu" diyen Abdullah bey'in karısı Nurcan Hanım'la ilgili büyük iddiası!
"Eşim 9 Mart'ta 2 çocuğumu terk ederek başkasına kaçtı. Eşimi bulup boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak istiyorum" diyen Nihat Bey'in isyanı Esra Erol'da canlı yayınında...