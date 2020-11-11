Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Önce Şuşa kenti sonra da Dağlık Karabağ işgalden kurtarıldı. Kazanılan zafer sonrası ünlüler, Azerbaycan'ın zaferine ortak olup sosyal medyada destek mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlardan birkaçı:
Hadise "Can Azerbaycan" paylaşımıyla kardeş ülkeye selam yolladı.
Alişan: Şehitlerimiz rahat uyusun. Onların sayesinde...
Günay Musayeva: Yaşasın Azerbaycan askeri. Ne oldu Paşinyan.
Çağrı Atakan: Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Ermenistan topraklardan çekiliyor.
İrem Derici: Zafer Azerbaycan'ındır. Çok şükür!
Esra Erol: Zafer inananlarındır. Tüm kalbimizle yanınızdayız.
Günel Zeynalova: Tüm Azerbaycan halkını kutlarım. Kardeşliğimizi herkese gösterdik. Gözümüz aydın olsun. 90 milyon canımız, Azerbaycan ve Türkiye'ye feda olsun.