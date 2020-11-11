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    • Saklambaç
    • 11.11.2020 Gazete
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    Sanatçılarımız 'ın zaferini dan kutladı!

    Kardeş ülke , işgalci ’ı bozguna uğrattı. kenti sonra da işgalden kurtarıldı. Kazanılan zafer sonrası ünlüler, Azerbaycan’ın zaferine ortak olup da destek mesajları yayınladı.

    Zafer kutlaması

    Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Önce Şuşa kenti sonra da Dağlık Karabağ işgalden kurtarıldı. Kazanılan zafer sonrası ünlüler, Azerbaycan'ın zaferine ortak olup sosyal medyada destek mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlardan birkaçı:

    Hadise "Can Azerbaycan" paylaşımıyla kardeş ülkeye selam yolladı.

    Alişan: Şehitlerimiz rahat uyusun. Onların sayesinde...

    Günay Musayeva: Yaşasın Azerbaycan askeri. Ne oldu Paşinyan.

    Çağrı Atakan: Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Ermenistan topraklardan çekiliyor.

    İrem Derici: Zafer Azerbaycan'ındır. Çok şükür!

    Esra Erol: Zafer inananlarındır. Tüm kalbimizle yanınızdayız.

    Günel Zeynalova: Tüm Azerbaycan halkını kutlarım. Kardeşliğimizi herkese gösterdik. Gözümüz aydın olsun. 90 milyon canımız, Azerbaycan ve Türkiye'ye feda olsun.
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    Haberler Saklambaç Sanatçılarımız Azerbaycan'ın zaferini sosyal medyadan kutladı!