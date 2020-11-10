"14 yıllık eşim 22 Eylül'de 3 çocuğumu da alıp 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşim şu an bir çetenin elinde" diye iddia eden Yusuf Bey'in açıklamaları şoke etmeye devam ediyor. Boşanırken kocasından tazminat alabilmek için büyük kumpas kurdu! Bu iddia çok konuşulacak! Sosyal medyada Yusuf Bey ile konuştuğunu iddia eden ve fotoğrafı kullanılan Neslihan Hanım Esra Erol'da canlı yayınına geliyor, gerçekler ortaya çıkıyor.