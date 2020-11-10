12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (10 Kasım 2020 Salı) neler oluyor?
Amerikaya evlatlık verilen ablası Esra'nın ölüm haberiyle yıkıldı, Esra Erol'dan son bir isteği vardı. Necati'nin ablası Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi!
Dün gece olanlara inanamayacaksınız! Şerife Nur'un son kararı herkesi çileden çıkartacak! O konuşacak ortalık karışacak! Şerife Nur'dan akıllara durgunluk veren son hamle!
9 aylıkken sokağa terk edildi, cami avlusunda yattı. O ağladı, Türkiye ağladı. Bir mucize daha Esra Erol'da gerçek olacak mı? 18 yaşındaki Utku, bugüne kadar hiç görmediği annesi Fikriye Ankut'u görebilecek mi?
"14 yıllık eşim 22 Eylül'de 3 çocuğumu da alıp 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Eşim şu an bir çetenin elinde" diye iddia eden Yusuf Bey'in açıklamaları şoke etmeye devam ediyor. Boşanırken kocasından tazminat alabilmek için büyük kumpas kurdu! Bu iddia çok konuşulacak! Sosyal medyada Yusuf Bey ile konuştuğunu iddia eden ve fotoğrafı kullanılan Neslihan Hanım Esra Erol'da canlı yayınına geliyor, gerçekler ortaya çıkıyor.