Haberler Galeri Magazin Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve'ye bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Maria ile Mustafa'nın yakışıklı oyuncusu Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve'ye bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Maria ile Mustafa dizisinde Mustafa Candemir karakteri ile dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Hilmi Cem İntepe'nin özel hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşayan Hilmi Cem İntepe'nin güzeller güzeli bir ablası var. Maria ile Mustafa'nın Mustafa Candemir'i Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve,sosyal medya gündeminde. İşte sosyal medyanın konuştuğu Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve...

25.10.2020 11:04 - Son Güncelleme: 25.10.2020 11:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





