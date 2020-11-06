Mardin Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren iki aile arasındaki intikam ateşine nispeten doğan ve ateşiyle herkesi kasıp kavuran Miran ile Reyyan'ı Hercai 46. yeni bölümde neler bekliyor?
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi güçlü isimler yer alan Hercai yeni bölümde Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur.
Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar.
Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır.
Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.
HERCAİ 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğinde kaldı. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulundu.
Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kaldı. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu buldu. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecek...