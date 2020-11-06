HERCAİ 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğinde kaldı. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulundu.

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kaldı. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu buldu. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecek...