



MİRAN VE REYYAN KONAKTA

Reyyan ve Miran konağa geri döndü. Miran konağın kapısında Reyyan'a son kez sordu, "Reyyan emin misin?" Reyyan ise, "Eminim. Madem geçmişin bütün sırları bu duvarlar arasında saklı, o zaman geleceğimiz için buraya dönmek zorundayız" cevabını verdi.

Konuşmanın ardından konağa giren Miran, ailesi tarafından sevinçle karşılandı.