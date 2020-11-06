Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın güzelliği annesinden! İşte Oya Unustası'nın annesi
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve reytingleri altüst eden Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren 32 yaşındaki güzel oyuncu Oya Unustası, paylaşımlarıyla da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Kaybedenler Kulübü sinema filmi ile yaşayan Oya Unustası, duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi olan Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun annesi Filiz Unustası'yla karşılaştı. 2013 yılının Miss Turkey finalistlerinden biri olan güzel oyuncunun annesine olan benzerliği sizi çok şaşırtacak. İşte başta Oya Unustası olmak üzere ünlülerin anneleri.
06.11.2020 10:38
- Son Güncelleme: 06.11.2020 10:38
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin güzeller güzeli Gönül'ü Oya Unustası sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaşırttı. Anne-kızın benzerliği hiç azımsanacak gibi değil. Oya Unustası'nın annesini görenler 'Güzelliğinin kaynağı belli' yorumunu yapmadan geçemedi. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası olmak üzere ünlülerin anneleri.
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