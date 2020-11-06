Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın güzelliği annesinden! İşte Oya Unustası'nın annesi

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin güzeller güzeli Gönül'ü Oya Unustası sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Oya Unustası hakkında araştırma yapanlar annesini görünce şaşırttı. Anne-kızın benzerliği hiç azımsanacak gibi değil. Oya Unustası'nın annesini görenler 'Güzelliğinin kaynağı belli' yorumunu yapmadan geçemedi. İşte başta Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası olmak üzere ünlülerin anneleri.