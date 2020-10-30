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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer eşiyle aynı dizideymiş

Cuma akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hercai hem Türkiye'de hem de izlendiği tüm ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki herkesin kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai de en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Serhat Tutumluer oyunculuğunun dışında yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

30.10.2020 12:05 - Son Güncelleme: 30.10.2020 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





