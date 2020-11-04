Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Yavlak Arslan Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gidiyor. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na geliyor, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir. Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak? İşte Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izleme seçeneği
ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
BAMSI VE ERTUĞRUL BEY BULUŞUYOR
Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.
YAVLAK ARSLAN'IN NİKOLA İLE KANLI İTTİFAKI
Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir.
GÜNDÜZ BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?