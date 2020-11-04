Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez tarihi dizisi Kuruluş Osman bu akşam 31. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Yavlak Arslan Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gidiyor. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na geliyor, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir. Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak? İşte Kuruluş Osman 32. bölüm canlı izleme seçeneği

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KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.