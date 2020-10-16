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    • Magazin
    • 16.10.2020 23:07
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    • 16.10.2020 23:07
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    'nin ünde çok konuşulan sahne: , 'ın hamile olduğunu açıkladı

    'nin de izleyiciler tarafından çok konuşulan bir diğer sahne de 'in 'ın hamile olduğunu açıkladığı sahne oldu. Hazar Bey, Reyyan ile Miran'ın aslında boşanmadığını bu kararın Reyyan'ın hamile olduğu için alındığını söyledi.

    Hazar Bey açıkladı: Reyyan hamile!

    'nin de izleyiciler tarafından çok konuşulan bir diğer sahne de 'in 'ın hamile olduğunu açıkladığı sahne oldu.

    Hazar Bey, Reyyan ile Miran'ın aslında boşanmadığını bu kararın Reyyan'ın hamile olduğu için alındığını söyledi.



    HERCAİ 43. BÖLÜM

    "Canımdan geçtim ama ben senden hiç vazgeçmedim!"

    Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

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    Haberler Magazin Hercai'nin yeni bölümünde çok konuşulan sahne: Hazar Bey, Reyyan'ın hamile olduğunu açıkladı