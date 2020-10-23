ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Aslan Sarıcan Doğan'ın babası mı? 19 yıllık sır perdesi DNA sonucu ile ortaya çıkıyor

2 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Era Erol'da canlı yayınında bugün (23 Ekim 2020 Cuma) neler oluyor?
Aslan Sarıcan doğan'ın babası mı? DNA testi sonucu bugün açıklanacak! Karı-koca günler sonra karşı karşıya gelecek! Emine çocuklarına kavuşabilecek mi? Karısı Nazile yine kaçtı! Mustafa Bey yeni iddialarıyla bir kez daha geliyor! Anne-baba kızları Melisa ile aylar sonra ilk kez karşı karşıya gelecek! Bugün büyük gün!