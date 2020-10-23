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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, oyunculuğu kadar güzellliğiyle de göz dolduran ünlüler arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gönülleri kazanan 27 yaşındaki Ebru Şahin'in değişimini görenler şaşırdı. Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in değişimini görmeye hazır mısınız? İşte başta Hercai'nin sempatik yıldızı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

23.10.2020 09:29 - Son Güncelleme: 23.10.2020 09:29
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

Hercai yeni sezonda da yine izleyicisini ekrana kilitliyor. Özellikle Miran ve Reyyan karakterleri ile yıldızları parlayan oyuncular Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in ünleri ülke sınırlarını aştı.

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en çok merak edilen isimlerinden oldu. Geniş bir hayran kitlesi olan Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

EBRU GÜNDEŞ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

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