Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Güzel oyuncu Ebru Şahin'in yıllar önceki hali şaşırttı...
Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin, oyunculuğu kadar güzellliğiyle de göz dolduran ünlüler arasında yer alıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gönülleri kazanan 27 yaşındaki Ebru Şahin'in değişimini görenler şaşırdı. Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur. Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in değişimini görmeye hazır mısınız? İşte başta Hercai'nin sempatik yıldızı Ebru Şahin olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
23.10.2020 09:29
- Son Güncelleme: 23.10.2020 09:29
DİĞER GALERİLER