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    • 23.10.2020 23:44
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    'ye damga vuran sahne! dan düşen 'ı kurtardı...

    'nin yeni bölümünde gece vakti un kenarında buluşan ve Aslan arasında kavga çıktı. Aslan, kavga esnasında uçurumdan düşmekte olan Miran'ı yakaladı. Miran silahına davranırken, ikiliyi gören Azize adamına Miran'ı vurmasını emretti. Açılan ateş sonrasında Miran uçurumdan düştü. Hercai'nin yıldızı , vurularak uçurumdan düşen Miran'ı kurtardı... İşte o anlar...

    ATV'nin rekortmen dizisi Hercai, geçtiğimiz hafta herkesi korkutan bir sahne ile son buldu. Azize'nin "Miran'ı vur" emrinden sonra açılan ateşle Miran uçuruma düştü.

    Miran Aslan'dan gerçekleri anlatmasını istedi. Aslan'ın "sana bir şey ispatlamak zorunda değilim" sözleri sonrasında çılgına dönen Miran ile Aslan arasında kavga çıktı.

    "Senin ipliğini pazara çıkaracağım" diyen Miran, uçurumdan düşmek üzereyken Aslan tarafından kurtarıldı. Miran'ı tek elinden yakalayan Aslan, ölümle burun buruna geldi. Miran silahına davranırken köprüden onları izleyen Azize yanındaki adamına Miran'ı vurmasını emretti.

    Açılan ateş sonrası Miran uçurumdan düştü.

    REYYAN KURTARDI
    Hercai'nin bir diğer yıldızı Reyyan, vurularak uçurumdan düşen Miran'ı kurtarı.
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    Haberler Televizyon Hercai'ye damga vuran sahne! Reyyan uçurumdan düşen Miran'ı kurtardı...