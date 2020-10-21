Müge Anlı canlı yayınında bugün, (21 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor?2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek. 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının kuşku dolu kaybı... Saliha Çalışkan'a ne oldu? Sosyal medyada en son kiminle yazıştı? Kaybolduğu gün kiminle buluşacaktı? Saliha Çalışkan'ın son gününde neler oldu? Görgü tanığı, Müge Anlı canlı yayınında!
Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman, 25 yıllık birikimini, Yeşim adında bir kadının çaldığı ortaya çıktı. Eşi Metin Bey'in eve getirdiği kadın tarafından 130 bin TL'si çalınan olayda şüpheli kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 4 bilezik ve bir miktar para aldığını ifade eden Yeşim, Hatice Kahraman'ın altınları ve paralarını ne yaptı?
Hareketleri nedeni ile savcılık kararı ile yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesinde gözlem altında tutulan Yeşim'in, çaldığı para ve altınları tanımadığı kişilerle tatilde harcadığı ortaya çıkmıştı. Gözlem altında tutulan yeşim Hanım'ın akli melekelerinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, dünkü programda bir izleyicisi, Metin - Hatice çiftinin 130 bin liralık zararını karşılayacağını ifade etti. Hatice Kahraman ve eşi Müge Anlı canlı yayınında!