Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman, 25 yıllık birikimini, Yeşim adında bir kadının çaldığı ortaya çıktı. Eşi Metin Bey'in eve getirdiği kadın tarafından 130 bin TL'si çalınan olayda şüpheli kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 4 bilezik ve bir miktar para aldığını ifade eden Yeşim, Hatice Kahraman'ın altınları ve paralarını ne yaptı?