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    • 21.10.2020 10:22
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    ATV CANLI YAYIN İZLE! Saliha Çalışkan kaybolduğu gün kiminle buluşacaktı? Görgü tanığı konuşuyor...

    'da bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Saliha Çalışkan'ın esrarengiz kaybı! Kaybolduğu gün kiminle buluşacaktı? Saliha Çalışkan'ın son gününde neler oldu? Görgü tanığı, Müge Anlı canlı yayınında! Evdeki 130 bin lirası çalındı, tatlı kavgalarıyla Türkiye tanıdı. Çaldığı paraları tatilde harcayan Yeşim Yağcı için ne karar çıktı? Hepsi ve daha fazlası Atv Müge Anlı canlı yayınında!

    Müge Anlı canlı yayınında bugün, (21 Ekim 2020 Çarşamba) neler yaşanıyor?2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek. 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının kuşku dolu kaybı... Saliha Çalışkan'a ne oldu? Sosyal medyada en son kiminle yazıştı? Kaybolduğu gün kiminle buluşacaktı? Saliha Çalışkan'ın son gününde neler oldu? Görgü tanığı, Müge Anlı canlı yayınında!

    ATV CANLI YAYIN - MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - TIKLA

    Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman, 25 yıllık birikimini, Yeşim adında bir kadının çaldığı ortaya çıktı. Eşi Metin Bey'in eve getirdiği kadın tarafından 130 bin TL'si çalınan olayda şüpheli kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 4 bilezik ve bir miktar para aldığını ifade eden Yeşim, Hatice Kahraman'ın altınları ve paralarını ne yaptı?

    Hareketleri nedeni ile savcılık kararı ile yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesinde gözlem altında tutulan Yeşim'in, çaldığı para ve altınları tanımadığı kişilerle tatilde harcadığı ortaya çıkmıştı. Gözlem altında tutulan yeşim Hanım'ın akli melekelerinin yerinde olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı, dünkü programda bir izleyicisi, Metin - Hatice çiftinin 130 bin liralık zararını karşılayacağını ifade etti. Hatice Kahraman ve eşi Müge Anlı canlı yayınında!
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