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    • 21.10.2020 11:28
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    Kuruluş Osman (30.) yeni bölümde beklenen an! Herkesin merak ettiği Osman Bey ile buluşuyor...

    Atv'ni reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman oyuncuları ve dev prodüksiyonu ile yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip. 'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde ortaya çıktı. Belenen buluşma Kuruluş Osman 30. yeni bölümde Atv ekranlarında gerçekleşecek! Ertuğrul Bey ile Osman Bey'in buluşmasında neler olacak? İşte ve yaşanacaklar...

    Beklenen an! Herkesin merak ettiği Ertuğrul Bey...

    Çarşambanın en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, Atv ekranlarında nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman 30. bölümde beklenen buluşma gerçekleşiyor. Ertuğrul Bey ve Osman Bey'in buluşmasında neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölümde yaşanacaklar...

    Atv'nin dünya çapında konuşulan dizisi Kuruluş Osman; Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Görkem Kanbolat Arslan (Savcı), Seçkin Özdemir (Flatyos), Seray Kaya (Lena), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Hasan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Bahtiyar Engin (Çömlekçi), Emel Dede (Gonca), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Ömer Ağan (Saltuk), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Ayşen Gürler (Helen) ve Tamer Yiğit (Ertuğrul Bey) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı) gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

    Kuruluş Osman 30. bölümde beklenen buluşma gerçekleşiyor! Ertuğrul Bey ile Osman bey'in buluşmasında neler olacak?

    KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM: OSMAN BEY'İN ERTUĞRUL BEY İLE BULUŞMASI!

    Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

    'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak?

    Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE ATV - TIKLA

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE ATV - TIKLA
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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman (30.) yeni bölümde beklenen an! Herkesin merak ettiği Ertuğrul Bey Osman Bey ile buluşuyor...