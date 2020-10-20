Müge Anlı'da Yeşilçam filmi tadında kavuşma öyküsü! 3 aylıkken bıraktı 32 yıl sonra kavuştu...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 3 aylıkken Sirkeci Garı'na bıraktığı bebeğini arayan Şükran Sakin'in 32 yıllık arayışı son buldu. 32 yaşında olan Dursun bey bulundu...

Annesi Şükran Hanım'a kızgın ve kırgın olan Dursun Bey, Müge Anlı'nın dünkü yayınında biyolojik tanışmak istemediğini belirtmişti. Ancak Müge Anlı'nın '24 saat düşünmenizi istiyorum' sözlerinden sonra Dursun Bey bugün, Müge Anlı canlı yayınında 32 yıl sonra biyolojik annesi ile karşı karşıya geldi.