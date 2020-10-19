Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak 30. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Osman Bey kendisine kurulan tuzaklar tek tek bertaraf ederek obasına ulaşacak. Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Geyhatu ise Kayılar üzerine nökerleriyle hareket edecek. İşte heyecanın doruklara çıktığı Kuruluş Osman 30. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"
Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.
Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.
Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi?
Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?
'YENİ BİR KONSEPT KURULDU'
Ekranların fenomen dizisinin merakla beklenen yeni sezonu öncesi, dizinin yapımcısı proje tasarımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ açıklamalarda bulundu.
Birinci sezon bittikten hemen sonra yeni sezon için hazırlanmaya başladıklarını söyleyen Bozdağ şöyle konuştu: "Pandemiden sonra dersimize iyi çalıştık. Bu yıl daha güçlü, daha tecrübeli olarak sete çıktık. Ekip neredeyse tatil yapmadı. Çok iyi bir senaryo çıktı. Yeni bir konsept kuruldu.
Bu konsept doğrultusunda birçok yeni dekor yaptık. Ciddi oyuncu transferleri yaptık. Yeni bir hikaye ve yeni karakterleriyle beraber yeni sezonda gümbür gümbür geliyoruz. Bambaşka bir Osman izleyecek seyirci. Dünyayı iyi kurduk. Çok güçlü sahneler çekildi. Ezberleri bozmak istedik. Her şeyde büyük değişiklikler yaptık; imajda, tasarımda. Seyircimiz çok şaşıracak."