Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak 30. bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Osman Bey kendisine kurulan tuzaklar tek tek bertaraf ederek obasına ulaşacak. Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Geyhatu ise Kayılar üzerine nökerleriyle hareket edecek. İşte heyecanın doruklara çıktığı Kuruluş Osman 30. bölüm 2. fragmanında yaşanan gelişmeler

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.