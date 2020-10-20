

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına, yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koştu. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler, dünürleri olan Façalı ailesiyle de aralarını açtı. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak için harekete geçti.

EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı. EDHO son bölümde yaşanan bu gelişme sonrasında, diziye yeni dahil olan genç oyuncu Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.