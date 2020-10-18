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Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit 500 bin TL'lik yeni arabasıyla test sürüşünde! ‘Cipi de kendisi gibi karizma’

Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünyaevine giren Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, yeni arabasıyla Ortaköy-Sarıyer hattında test sürüşüne çıktı. Yakışıklı oyuncu, Baltalimanı'nda kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni arabası hakkında gazetecilerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık verdi. Yakışıklı oyuncunun modifiye ettirdiği aracını görenler, 'Cipi de kendisi gibi karizma' dedi. İşte Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit 600 bin TL'lik aracı ve ünlülerin pahalı oyuncakları...

18.10.2020 11:54 - Son Güncelleme: 18.10.2020 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





