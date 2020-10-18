Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit 500 bin TL'lik yeni arabasıyla test sürüşünde! ‘Cipi de kendisi gibi karizma’
Fahriye Evcen ile 2017 yılında dünyaevine giren Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, yeni arabasıyla Ortaköy-Sarıyer hattında test sürüşüne çıktı. Yakışıklı oyuncu, Baltalimanı'nda kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni arabası hakkında gazetecilerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık verdi. Yakışıklı oyuncunun modifiye ettirdiği aracını görenler, 'Cipi de kendisi gibi karizma' dedi. İşte Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit 600 bin TL'lik aracı ve ünlülerin pahalı oyuncakları...
Land Rover Defender marka arazi aracıyla İstanbul'un keyfini süren Özçivit'in yeni oyuncağının değeri ise yaklaşık 500 bin TL. Bu arada son yıllarda aktörler arasında arazi araçları çok moda oldu. Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ da arazi aracına sahip ünlüler arasında yer alıyor. İşte Burak Özçivit'in ve ünlülerin arabaları...