Müge Anlı canlı yayınında bugün, (20 Ekim 2020 Salı) neler yaşanıyor? 2 buçuk yıldır haber alınamayan Saliha Çalışkan'a ne oldu? Şüpheler, çelişkili açıklamalar... Kim doğruyu söylüyor? 40 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının kuşku dolu kaybı! Saliha Çalışkan kayboldu, banka kartı kullanılmaya devam etti. O kartı kim, nasıl kullandı? İş yer sahipleri kimi işaret etti? Öldürülüp gömüldü mü? Saliha Çalışkan'ın şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında!
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Kaçırılma iddiası. 5 aylık bebeğiyle eden kaçan 17 yaşındaki kız ve sevgilisi Enes bulundu. Peki şimdi ne olacak? Hem altınları gitti hem evliliği bozuldu. Kahraman çifti tuhaf hırsızlık olayından sonra Kahraman çiftinin arasındaki buzlar eriyecek mi? 29 yaşında Murat ve 36 yaşında Soner, garip bir infaz listesi, bir suç makinesi, firari bir şüpheli... Kayıp gençlerle ilgili sıcak gelişme Müge Anlı'da! Sirkeci Tren Garı'na terk edilmiş 43 aylık bir bebek, 32 yıldır süren bir öykü, bitmeyen hasret. Şükran Sakin için mucize gerçek olacak mı? Şükran Sakin ilk göz ağrısına kavuşabilecek mi?
MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?
17 yaşındaki stajyer kızın bulunduğu bilgisi aktarıldı. Bulunduğu anda, annesinin ve ablasının sevinci gösterildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet'ten kızlarını teslim aldıkları an gösterildi. 14 Ekim'de kaybolan Ezgi, ailesinin düşündüğü kişilerin yanında bulundu. Anne Saadet Hanım, Ekibe ve Müge Hanım'a teşekkür ederek 13 yaşındaki liseli kızına kavuştuğunu anlattı. Evden giderken annesinin bileziklerini de alan Elifsu başka bir arkadaşıyla parkta otururken polis tarafından görüldü. Annesinin takılarını bozdurduğu için pişman olan ve sonradan annesine iki tane bilezik alan Elifsu, polise macera yaşamak istediğini belirtti. Şükran Hanım'ın 32 yıl önce bıraktığı oğlunun bulunduğu bilgisi verildi. Dursun Bey annesiyle görüşmek istemediğini, annesini çok samimi bulmadığı için gelmediğini söyledi. Kızının daha evvel kaçırıldığı ve hamile kaldığı ve bebeğinin şu an beş aylık olduğu belirtildi. Bu konuyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği ve Sudenaz'ın üç gündür kayıp olduğunu söyleyen babası, kızı Sudenaz Kaşdaş'ın mahkemede kendi isteğiyle gittiğini söylediğini iddia etti.
ATV MÜGE ANLI SON BÖLÜM (19 EKİM 2020) İZLE - TIKLA