MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

17 yaşındaki stajyer kızın bulunduğu bilgisi aktarıldı. Bulunduğu anda, annesinin ve ablasının sevinci gösterildi. Beylikdüzü İlçe Emniyet'ten kızlarını teslim aldıkları an gösterildi. 14 Ekim'de kaybolan Ezgi, ailesinin düşündüğü kişilerin yanında bulundu. Anne Saadet Hanım, Ekibe ve Müge Hanım'a teşekkür ederek 13 yaşındaki liseli kızına kavuştuğunu anlattı. Evden giderken annesinin bileziklerini de alan Elifsu başka bir arkadaşıyla parkta otururken polis tarafından görüldü. Annesinin takılarını bozdurduğu için pişman olan ve sonradan annesine iki tane bilezik alan Elifsu, polise macera yaşamak istediğini belirtti. Şükran Hanım'ın 32 yıl önce bıraktığı oğlunun bulunduğu bilgisi verildi. Dursun Bey annesiyle görüşmek istemediğini, annesini çok samimi bulmadığı için gelmediğini söyledi. Kızının daha evvel kaçırıldığı ve hamile kaldığı ve bebeğinin şu an beş aylık olduğu belirtildi. Bu konuyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiği ve Sudenaz'ın üç gündür kayıp olduğunu söyleyen babası, kızı Sudenaz Kaşdaş'ın mahkemede kendi isteğiyle gittiğini söylediğini iddia etti.

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