Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 168. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Bu akşam yayınlanan bölümde kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koştu. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açtı. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak istedi. Bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ ÖLECEK Mİ?

Kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alpaslan koşar.

FAÇALI AİLESİYLE ARALAR AÇILIYOR

Alpaslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açar.

HAŞMET FAÇALI'NIN ÖFKESİ

Haşmet Façalı, masada 40 senelik arkadaşı Celal Sincanlı'nın infazını gerçekleştiren Alpaslan'ın yine masa kuralları gereği ceza almasını ister.

İLYAS REİS OLUYOR

Bu süreçte aile reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak ister.

BAHAR İNFAZ EDİLECEK Mİ?

Bu uğurda Ömür'ün çocukluk arkadaşı Bahar Sincanlı'nın infazını abisi Yavuz'a yaptırmak için süre verir. Sincanlı ailesinin yanı sıra Korkmazlar'la uğraşan Çakırbeyliler, iki cephede çetin bir savaş verir.

YAMAN KORKMAZ HERKESİ TEHDİT EDİYOR

Yaman Korkmaz'ın Şahin ağanın yanına giderek alenen masayı tehdit etmesi ve kendisinin dışında hiç kimsenin gayrimeşru iş yapmasına müsaade etmemesi yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.