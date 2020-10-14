ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Esra Erol ve hayranlarının yüzünü güldürecek o haber ne?

Esra Erol'un ve onu seven herkesin yüzünü güldürecek o haber ne? Türkiye'nin merakla beklediği haber Atv canlı yayınında açıklanıyor! Atv canlı yayınında bugün, (14 Ekim 2020 Çarşamba) Esra Erol'da programında neler oluyor? 12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

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Bir mucize daha gerçek olacak mı? Aslan Sarıcan Ayşenur'un babası mı? Aslan bey stüdyoya gelecek, gerçekler ortaya çıkacak! Ayşenur babası olduğu iddia edilen Aslan Sarıcan ile karşı karşıya geliyor. 18 yıllık sır perdesi aralanıyor... 10 yıllık rüya gibi bir evlilik, ihanet iddiasıyla kabusa döndü. Bugün büyük gün! Elif kocası Yılmaz ile karşı karşıya gelecek! Ali Gazi Zincirli Begül'ün evladını kaçırmaya devam ediyor. Bugün olacaklara inanamayacaksınız! Stüdyoya öyle bir isim gelecek ki, o konuşacak yer yerinden oynayacak! Ali Gazi ve Begül'ün görümcesiyle ilgili şok iddia! Tarhanayı hazırladı, çayı demledi ve bir anda kayboldu. Tuğba ile ilgili annesi Ayşe Hanım'ın büyük şüphesi! 8 yıl önce evlendi!, evlendikten 24 gün sonra karısı Sibel Işık ortadan kayboldu! O da yetmedi karısı başka birinden 3 çocuk getirdi, Necati Bey'in üzerine kaydettirdi. Hayatı kabusa dönen Necati Bey'in gözyaşları....